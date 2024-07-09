Justin Bieber’dan çok konuşulan düğün performansı: Tam tamına 10 milyon dolar aldı

Silikon Vadisi milyarderleri ve Bollywood yıldızlarını içeren dudak uçuklatan konuk listeleri, Mukesh Ambani'nin küresel ekonomideki artan etkisinin altını çizdi. Asya'nın en zengin ailesi, maharajahs ve Babür imparatorlarının uzun-gone dönemini çağrıştıran bir mücevher sergisiyle de zenginliğini gösterdi.

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Hindistan'daki en zengin kişi olan Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu ve nişanlısı, son aylarda zengin düğünlerinde ve düğün öncesi performans sergilemek için pop yıldızlarından oluşan bir geçit töreni düzenledi. Justin Bieber'ın düğün öncesi özel bir konser için Hindistan'a uçtu.

BİEBER, DÜĞÜN ÖNCESİ SAHNE ALDI

Bieber'a Ambani ailesi için düğün öncesi kutlamasındaki performansı için 10 milyon dolar ödendiğine inanıldığı söylendi.

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Bir görgü tanığı verdiği demeçte, “Justin sahnenin her yerinde şarkılarla dans ediyor ve vibing yapıyordu. Seyirciler şarkılarını mikrofonuna söylerken o gülümsüyordu” açıklamasını yaptı.

Bieber Baby'den 'Peaches'e kadar en iyi parçalarını çaldı ve performans yaklaşık bir saat kadar sürdü.

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