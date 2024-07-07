O eski halinden eser yok şimdi! Ünlü oyuncu Ümit Erdim Merak Akşener'in ev hali fotoğrafını paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, kızı Ses Erdim ile hem komşusu hem de hemşehrisi İYİ Parti eski Genel Başkanı Merak Akşener'in ev hali fotoğrafını paylaştı. görenler şaştı kaldı

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O eski halinden eser yok şimdi! Ünlü oyuncu Ümit Erdim Merak Akşener'in ev hali fotoğrafını paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, kızı Ses Erdim ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafını paylaştı.

O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ

Ümit Erdim, hem komşusu hem de hemşehrisi olduğu eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kızının fotoğrafının altına "Meral Teyze’sine iki tekerlekli bisiklet kullanabildiğini anlattı" ifadelerini ekledi.

O eski halinden eser yok şimdi! Ünlü oyuncu Ümit Erdim Merak Akşener'in ev hali fotoğrafını paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Paylaşımı görenler adeta gözlerine inanamayıp "o eski halinden eser yok şimdi" dercesine bu Meal Akşener mi? Diyerek bir daha bir daha baka kaldı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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