Japon deprem uzmanından kritik uyarı: “İstanbul depremi için artık hazır olun”

Son günlerde yurt genelinde yaşanan depremler vatandaşı endişeye sevk ediyor. Doğudan batıya yaşanan 4 ve üzerindeki deprem yerel halkın sokağa dökülmesine neden oldu. Japon deprem uzmanı ise, Maramara depremi konusunda uyardı…

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Japon deprem uzmanından kritik uyarı: “İstanbul depremi için artık hazır olun”

Türkiye, son birkaç gündür depremlerle öne çıkıyor. Çanakkale, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay’daki depremler fay hatlarının ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi’nde yaşanacak olan olası büyük deprem ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

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DEPREMLER PEŞ PEŞE GELİYOR

Son olarak 4 Mart’ta Çanakkale’de deprem oldu. 4.9 büyüklüğünde yaşanan deprem kısa süreli de olsa paniğe yol açtı. Amasya’da gerçekleşen Merfizon 7. Kitap Fuarı’na katılan deprem uzmanı Moriwaki,

“Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale'de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi'nde, artık hazır olunsun.”

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MERZİFON BAŞKANI’NDAN İMAR ÇIKIŞI

Düzenlenen kitap fuarında konuşan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, 4 ilçenin fay hattında olduğunu aktardı ve şunları söyledi;

“Önümüzdeki dönemde depremi merkezi alan bir imar revizyon çalışması yapmayı planlıyoruz. Temel önceliğimiz zemin sıvılaşma riskinin ölçülmesini temel alan imar planı hazırlayacağız. Bu riski ölçmüş bir yerel yönetim kentin yapılaşmasında daha sağlıklı adımlar atacak.”

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