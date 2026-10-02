Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna kim oturdu? Hülya Terzioğlu kimdir? İlk sözleri ne oldu?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna kim oturdu? Hülya Terzioğlu kimdir?

AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasıyla boşalan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'ndan ilk açıklama geldi. Terzioğlu, "Şahsımı görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah’ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum" dedi.

Fon skandalı iddialarının ardından AK Parti'deki görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu getirildi. Atama kararının ardından Terzioğlu yaptığı ilk açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

ÖMER ÇELİK DUYURDU: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAKDİRLERİYLE ATANDI

Gelişmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atanmıştır" ifadelerini kullandı.Çelik, yeni Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu'nun özgeçmişine dair şu bilgileri aktardı:"Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yapmıştır. Başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kalmış hocamız, 2013 yılı itibarıyla Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik hayatına başlamıştır. Çalışma alanları: modern dönem inanç problemleri, İslam ve Kadın, toplumsal cinsiyet, Deizm, Kader inancı ve özgürlük meselesi ve Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri. 2012’de İstanbul İl kadın kollarımızda bulunmuştur. 2013’te Kadem Sakarya Temsilciliğini yapmıştır. 2023’te Kelam Anabilim Dalında Profesörlüğe atanmıştır."

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TERZİOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: MESULİETİ İZZETİNE DENK BU VAZİFEDE...

Atama kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, kendisine duyulan güvenden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Terzioğlu mesajında, "AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için şahsımı görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah’ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum" dedi.

HÜLYA TERZİOĞLU KİMDİR?

1970 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde doğan Hülya Terzioğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1996'da mezun oldu.

Terzioğlu, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı'nda 1998'de "Kadı İyaz'a Göre Peygamber'in Dindeki Konumu" başlıklı yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Doktora eğitimini 2004'te "İslam İnançları Açısından Din-Dünya İlişkisi" başlıklı çalışmasıyla tamamlayan Terzioğlu, İstanbul'da özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Hülya Terzioğlu, 2013'te Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. Terzioğlu'nun akademik kariyeri kapsamında çok sayıda makale, bildiri ve ansiklopedi maddesi bulunuyor.

Terzioğlu'nun yayımlanmış kitapları arasında "İslam'da Dünya-Ahiret Dengesi", "Filozoflar, Kelamcılar ve Sufîlere Göre Allah'ın Varlığı (İsbat-ı Vacib Ahmed Nuri)", "Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Planı", "Maturidi'de Kadın Algısı", "Tarihten Günümüze Boşanma", "101 Soruda Akaid ve Kelam" ve "İslam'da Kadının Konumunu Yeniden Düşünmek" yer alıyor.

Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda çeşitli bildiriler sunan Terzioğlu, hakemli dergilerde yayımlanan çalışmalarıyla da akademik alanda faaliyet gösterdi.

KADEM Sakarya kurucu temsilciliği yaptı...

Hülya Terzioğlu, Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) Sakarya kurucu temsilciliği görevini de üstlendi.

Terzioğlu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalındaki öğretim üyeliği görevini sürdürüyor.

Bir çocuk annesi olan Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasına göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

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