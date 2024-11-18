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İzmir'de korkunç görüntü! Çöp toplayan belediye işçisine bıçaklı saldırı!

İzmir, Buca Belediyesinde 12 Kasım'da başlayan iş bırakma greviyle sokakta çöp yığınları birikti. Çöplerin toplanıldığı esnada trafiğin aksatıldığı öne sürülerek belediye personeli ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücü çıkan tartışmada belediye işçisini sırtından bıçaklayarak yaraladı.

İzmir'de korkunç görüntü! Çöp toplayan belediye işçisine bıçaklı saldırı!
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İzmir, Buca Belediyesinde 12 Kasım'da başlayan iş bırakma greviyle sokakta çöp yığınları birikti. Çöplerin toplanıldığı esnada trafiğin aksatıldığı öne sürülerek belediye personeli ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücü çıkan tartışmada belediye işçisini sırtından bıçaklayarak yaraladı.

İzmir'de biriken çöplerin toplanıldığı esnada trafiğin aksatıldığı öne sürülerek belediye personeli ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmada belediye işçisi sırtından bıçaklanarak yaralandı.

İzmir'de korkunç görüntü! Çöp toplayan belediye işçisine bıçaklı saldırı!

Olay, 16 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde Buca ilçesi Ahmet Piriştina Bulvarı'nda yaşandı.

BIÇAĞI SIRDINA SAPLADI

Alınan bilgiye göre, Buca Belediyesinde 12 Kasım'da başlayan iş bırakma greviyle sokakta çöp yığınları birikti. Çöpleri toplamak için belediyeye ait çöp kamyonu Ahmet Piriştina Bulvarı'nda durdu.

Bu sırada çöp kamyonunun arkasında bekleyen otomobil sürücüsü Z.F. (50) ile temizlik işleri personeli T.Ç. arasında sözlü tartışma başladı.

İzmir'de korkunç görüntü! Çöp toplayan belediye işçisine bıçaklı saldırı!

SIRTINDAN BIÇAKLADI

Yolda beklediği için sinirlendiği ileri sürülen otomobil sürücüsü, T.Ç.'yi sırtından bıçakladı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, işçiyi bıçaklayan araç sürücüsünü gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber7

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