İzmir'de esrarengiz olay! Tarihi Asansör yakınındaki arazide dolaşan hurdacı, insan kemikleri buldu!

İzmir'in Konak ilçesinde hurdacılık yapan şahıs, Tarihi sansör yakınındaki arazide hurda ararken insan kemiklerine denk geldi.

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İzmir'de esrarengiz olay! Tarihi Asansör yakınındaki arazide dolaşan hurdacı, insan kemikleri buldu!

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Asansör yakınındaki arazide dolaşan hurdacı, insan kemikleriyle karşılaştı. Kemik parçaları, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Tarihi Asansör yakınındaki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede dolaşan bir hurdacı, insana ait olan iskeletle karşılaştı.

İzmir'de esrarengiz olay! Tarihi Asansör yakınındaki arazide dolaşan hurdacı, insan kemikleri buldu!

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken polis ekipleri, insan kemiklerinin bulunduğu alanı şerit ile kapattı. Ayrıca bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri de kemiklerle ilgili detaylı çalışma gerçekleştirdi.

İzmir'de esrarengiz olay! Tarihi Asansör yakınındaki arazide dolaşan hurdacı, insan kemikleri buldu!

Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrası insan kemikleri delil torbasına konularak İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kemiklerin, yapılacak olan DNA testi sonrasında kime ait olduğunun tespiti ve maktulün ölme şeklini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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