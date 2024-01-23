İzmir Bayrıklı'da cadde ortasında silahlı çatışma | Yoldaki kadını kalkan olarak kullandı | İşte dehşet anları

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki kişinin silahlı düellosu ve tabancayla yaralama anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Korku dolu anlarda sokakta bulunan bir kadının kalkan olarak kullanılması dikkat çekti.

Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında, Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında sokakta tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda silahlar çekildi.

Kimliği tespit edilemeyen kişi, B.M.'ye tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.M.'yi ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk etti. B.M.'ye ait olan ruhsatsız tabanca polis ekipleri tarafından olay yerinde bulunurken, hastanedeki tedavisinin ardından B.M., emniyete götürüldü. Diğer kişinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için de çalışma başlatıldı.

Kadını kalkan olarak kullandı

Öte yandan iki kişi arasındaki silahlı düello ve yaralama anı, çevredeki güvenlik kamerası ve bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, B.M.'nin elindeki tabancayla koştuğu, daha sonra sokakta bulunan bir kadını kalkan olarak kullanarak diğer şüpheli ile birbirlerine tabanca gösterdiği anlar yer aldı. Ayrıca yaşanan arbede sırasında diğer şüphelinin B.M.'yi tabancayla vurarak bacağından yaraladığı ve olay yerinden kaçtığı anlar da görüntülendi.