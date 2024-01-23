Valilik açıkladı, hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün izin verildi!

Bayburt'ta kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün izin verildi.

Bayburt Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin bugün izinli olduğunu duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma devam ediyor. Açıklamada, meydana gelecek olumsuzlukları önlemek amacıyla kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin 23 Ocak Salı günü idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.



Öte yandan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Uzun zamandır kent merkezine kar yağmamasının havaların soğuk gitmesine neden olduğunu ve hastalıkların arttığına dikkat çeken vatandaşlar, karın tadını çıkardı.



Bayburt Belediyesi ekipleri kentte karla mücadele çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar da kendi işyerlerinin önünü ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Öte yandan karla birlikte yüksek kesimlerde oluşan siste görsel manzara oluşturdu.

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