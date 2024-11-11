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  3. İzmir Selçuk'ta elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş feci şekilde hayatını kaybetti

İzmir Selçuk'ta elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş feci şekilde hayatını kaybetti

Son dakika: İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi ile çıkan yangın sonucu yoğun dumandan etkilenen 5 kardeş feci şekilde hayatlarını kaybetti.

İzmir Selçuk'ta elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş feci şekilde hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: İzmir'in Selçuk ilçesinde bu gece yürekleri yakan bir haber herkesi üzüntüye boğan bir haberle, sabanın devrilmesi sonucu çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen 5 kardeşin feci şekilde hayatlarını kaybetti.

ÇIKAN YANGINDA 5 KARDEŞ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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5 KARDEŞ EVDE YALNIZ KALIYORDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi.

Yangının elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak:AA

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