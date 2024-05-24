Son Dakika! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye yönelik 18 ilde operasyon yapılarak 45 şüpheli göz altına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dakika haberi olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör Örgütü FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-17” operasyonson 4 günde 18 ilde arka arkaya yapılan operasyonlarda 45 şüphelinin göz altına alındığını duyurdu.

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Son Dakika! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye yönelik 18 ilde operasyon yapılarak 45 şüpheli göz altına alındı

Son dakika haberleri:İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hemen hemen her gün suç ve terör örgütlerine yapılan başarılı operasyonlarını duyurmaya devam ediyor. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , terör Örgütü FETÖ''ye son 4 günde 18 ilde arka arkaya yapılan operasyonlarda 45 şüphelinin göz altına alındığını duyurdu.

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE 18 İLDE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova olmak üzere 18 ilde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-17” operasyonları düzenlendi.

45 ŞÜPHELİ GÖZ ALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonlar sonucu 45 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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