Asgari ücret zammı için flaş tahmin! Özgür Erdursun asgari ücretliyi üzecek

Asgari ücret konusu, Türkiye'de son zamanlarda ortaya çıkan ekonomik sorunlar ve yüksek enflasyon nedeniyle gündeme geldi. Asgari ücretle ilgili son beklenti Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi, ancak işçilerin en az yüzde kırk zam beklentisi var.

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret için beklentilerini açıkladı. Bununla birlikte, uzmanlar, beklentileri tartışmaya açtı. Enflasyon asgari ücret zammını etkiler. Türkiye için 2025-2027 yıllarını kapsayan üç yıllık bir yol haritası olan Orta Vadeli Program, 2024 sonuna kadar yüzde 41,5 enflasyon hedefliyor. Sonuç olarak, işçilerin zam beklentisi en az yüzde kırk.

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili son beklentileri açıkladı. Canlı yayında Erdursun tarafından beklenen asgari ücret zammı, çalışanları korkuttu.

ASGARİ ÜCRETLİYE YÜZDE 70 ZAM YOK

Canlı yayında SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en iyi ihtimalle yüzde 25 ila 30 oranında zam yapılacağını söyledi. Erdursun, asgari ücretin en yüksek 22 bin liraya ulaşabileceğini belirtti.

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Erdursun, "Çalışanların 30 bin lira beklentisi var ancak bu, yüzde 70 zam demek ve mümkün değil."

Erdursun, hükümetin enflasyon ve ekonomik hedeflerine bakıldığında, daha yüksek zam oranlarının olası olmadığını, yüzde 20 ila 30 aralığındaki artışlar beklendiğini belirtti. Asgari ücretin yüzde 20 zamla 20 bin 400 liraya, yüzde 25 zamla 21 bin 250 liraya ve yüzde 30 zamla 22 bin 100 liraya çıkabileceğini söyledi.