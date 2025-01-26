İYİ Partili Turan Çömez'den Kürşad Zorlu için olay sözler! 'Varsa bir parça onuru kendine gelir mi diye bekledik'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu'ya ilişkin Sözcü TV ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İpek Özbey'e konuşan Çömez, Zorlu için şunları söyledi:

PARTİMİZDEYKEN HAKAN FİDAN'DAN FİKİR ALAN BİRİSİ

"Biz kendisine konuşma verdiğimiz zaman grup başkanvekili olarak koşa koşa gidip Dışişleri Bakanı'na Hakan Fidan'a 'Ben bir konuşma yapacağım ne söyleyeyim' diye soran birisi. Bizim partimizdeyken bu arkadaş gidip Hakan Fidan'a danışıp onun fikrini alan biridir. Öğrendiğimde ona artık konuşma vermedim."

"VARSA BİR PARÇA ONURU KENDİNE GELİRMİ DİYE BEKLEDİK"

Çömez "Uzun bir süredir sarayla yatıp kalktığını biliyorduk da acaba aklı başına gelir mi varsa bir parça onuru kendine gelir mi diye bekledik" ifadelerini kullandı.

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