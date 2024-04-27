İYİ Partide seçim günü, Akşener veda konuşmasını yaptı salondan ayrıldı

İYİ Partide yerel seçimlerde alınan başarısız sonuçlardan sonra olağan üstü kongre kararı alınmasının ardından Genel başkanlık için Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz'ın yarışacağı kongrede daha önce aday olmayacağını açıklayan genel başkan Meral Akşener, kongrede son kez veda konuşması yaparak salondan ayrıldı.

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İYİ Partide seçim günü, Akşener veda konuşmasını yaptı salondan ayrıldı

ATO Kongre Salonunda yapılacak kurultayda genel başkanlık seçimi için, Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak. 1.302 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda, genel başkan seçilebilmek için adaylardan birinin delegelerin salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

AKŞENER KONUŞUYOR

Meral Akşener, kurultayda veda konuşmasını yapıyor. İşte açıklamalarından satır başları:

Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum. Bugün emaneti devretme günü. 30 yılda zorluklarla, tehditlerle karşılaştım.

Hiçbir zaman kişisel bir çıkarım olmadı. Tehdide baskıya hiç eyvallahım olmadı. Toz zerresi kadar korkum da olmadı.

İYİ Partide seçim günü, Akşener veda konuşmasını yaptı salondan ayrıldı

Zaman her zaman beni haklı çıkardı. 28 Şubat'ta herkes susup otururken vesayetçilere karşı çıktım ve haklı çıktım.

Bildiğiniz gibi yetkili kurumlarımızın kararı doğrultusunda 31 Mart seçimlerine hür irade ile girdik. Biz İYİ Parti'yi siyasetin yaşam odası olması için kurduk.

Allah herkese böyle veda etmeyi nasip eylesin. Değerli dava arkadaşlarım biz bugünlere mayın tarlalarından geçerek geldik. Biz bugünlere önümüze örülen tel örgüleri aşarak geldik. Biz bu günlere adressiz kurşunlara direnerek geldik.

İYİ Partide seçim günü, Akşener veda konuşmasını yaptı salondan ayrıldı

ADAYLIK YARIŞINDAKİ KULİSLER

Kulislere göre, ilk turda hiçbir adayın gerekli çoğunluğa ulaşması beklenmiyor. Akşener’in desteklediği Dervişoğlu ile Koray Aydın arasında geçmesi beklenen genel başkanlık yarışında, ilk turda sonuç alınamazsa, ikinci turda en fazla oy alan iki aday yarışacak.

Parti kulislerinde, ikinci tura kalmaması durumunda, Tolga Akalın’ın Dervişoğlu’nu destekleyeceği belirtiliyor. Genel Başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından, parti organları için de seçime yapılacak.

DELEGE AVINA ÇIKTILAR

Genel başkan adayları desteklerini almak için günlerdir delegelerle adeta köşe kapmaca oynuyor. Özellikle henüz karar vermemiş delegeleri ikna etmek için, adaylar yoğun bir temas trafiği yürütüyor. Ayrıca kurultaya sadece delegeler, il, ilçe başkanları ile belediye başkanlarının yanı sıra, önceki dönem milletvekilleri davet edildi. Hem güvenlik problemi hem taraflar arasında gerginlik çıkmaması hem de salonunun fiiziki kapasitesinin yetersizliği sebebiyle izleyici alınmayacak.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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