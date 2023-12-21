İYİ Parti eridikçe eriyor! Bir milletvekili daha istifa etti! TBMM'deki vekil sayısı bakın kaça düştü!

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde başlayan siyasi ittifak tartışmalarının, yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde devam ettiğine işaret eden Arslan, İyi Partinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ittifaksız girme yönündeki kararını anımsattı.

Arslan, partinin yetkili organları ve Genel Başkan Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Ankara'da işbirliğinin devam ettirilmesi için çaba gösterdiğini belirterek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 5 yıldır Millet İttifakı'nın belediyesi gibi çalıştığını, bu süreçte İyi Parti Ankara İl Başkanlığı ve 21 ilçe başkanının Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı desteklediğini anlattığını ifade etti.

İyi Partinin 6 Aralık 2023 tarihinde yapılan TBMM Grup Toplantısı sonrasında görüştüğü Genel Başkan Akşener'in "CHP'den somut bir teklifle gelinmediğini ve Mansur Yavaş'a karşı menfi bir tutum içinde olmadığını" söylediğini aktaran Arslan, "Kendilerine 'konunun taraflarıyla bu diyaloğu paylaşabilir miyim?' diye sordum. Onay vermeleri üzerine yaptığımız konuşmayı ilgili taraflarla paylaştım ve atmaları gereken adımlar hususunda oluşan görüşlerimi ifade ettim." ifadelerini kullandı.

Akşener'in Uşak'ta yaptığı açıklamalardan sonra Ankara ile ilgili seçim işbirliği zemininin ortadan kalktığı kanaatine vardığını kaydeden Arslan, özel gayretlerinin "partiye zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek" şeklinde itham edilmesinin üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

"İşbirliği yapmama kararı uygun değil"

Yüksel Arslan, yerel seçime ittifaksız girme kararının alınması sürecinde il ve 21 ilçe teşkilatının yanı sıra İyi Partiyi destekleyen seçmenin iradesini yetkili parti organlarına ve Genel Başkan'a iletme sorumluluğunu yerine getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle gönlüm ferah, içim rahattır. Bu itibarla, toptancı bir yaklaşımla İyi Partinin Ankara'da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı seçiminde işbirliği yapmaksızın aday çıkarma kararının uygun olmadığını belirtmek isterim. Partimizin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde takınacağı tutum ile ilgili karar alma sürecinde Genel Başkanım Sayın Akşener 'Sizin Mansur Bey ile yakınlığınızı biliyorum. Partimizin Ankara'daki adayına çalışın diyemem. Siz serbestsiniz.' demiştir.

Ancak ben, üyesi ve milletvekili olduğum partinin aday çıkardığı bir ilde başka bir adayı desteklemenin siyasi, ahlak ve nezaket ile bağdaşmayacağını düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı desteklemeyi vefakarlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Dün ateş çemberinden geçerken omuz omuza mücadele ettiğim Sayın Yavaş’ın gerektiği yerde gösterdiği cesareti yakinen bilirim. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir. Bu sebeple yol arkadaşlığı yapmaktan, dava arkadaşı olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. TBMM üyeliğimi bağımsız milletvekili olarak devam ettirmek üzere İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum."

İYİ PARTİ'DEKİ VEKİL SAYISI KAÇA DÜŞTÜ

Arslan'ın istifasıyla İyi Partinin Meclis'teki sandalye sayısı 38'e indi.

Kaynak: TRTHaber