Kadıköyde yaşanan rezalet sonrası Pendikspor'dan TFF'ye çok sert tepki! ''Şaşırdık mı, Şaşırmadık!''

Hafta sonu Kadıköy'de oynanan Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe - Pendikspor arasında oynanan maçta yaşanan hakem hatalarıyla Pendikspor'un haklarının alenen gasp edilmesine kulüp sayfasından ''Şaşırdık mı, Şaşırmadık!'' diye yapılan açıklama ile TFF'ye çok sert bir tepkide bulunuldu.

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Kadıköyde yaşanan rezalet sonrası Pendikspor'dan TFF'ye çok sert tepki! ''Şaşırdık mı, Şaşırmadık!''

Süper Lig ekibi Siltaş Yapı Pendikspor, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ye sevk edilmemesi üzerine bir açıklamada bulundu.

PENDİKSPOR'DAN TFFYE ÇOK SERT TEPKİ

Kırmızı-beyazlı ekip, avukatlar aracılığıyla çarşamba günü TFF'ye itirazların yapılacağını duyurdu.

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"YAPILAN BU HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ"

Pendikspor'dan yapılan o açıklama;

'TFF tarafından yapılan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklamasında, geçtiğimiz pazar günü oynanan Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında yaptığı ahlak ve etik dışı, sportmenliğe aykırı hareketlere rağmen 'Mert Hakan Yandaşı isimli futbolcuya hiçbir şekilde yer verilmemiş. Anlaşılan o ki bu futbolcu; 90 dakika boyunca hakemi etkisi altına aldığı gibi maçın gözlemcilerini de etkilemeyi başarmış.

Merak ettiğimiz tüm Türkiye'nin gördüğü maçın hakemine yapılan tehditler federasyon temsilcilerine de mi yapıldı? Hangi ayrıcalıklarla sahaya çıktığını bilmediğimiz bu futbolcu saha içinde bir ceza almadığı gibi sonrasında da aynı şekilde korunmaya devam etmiş. Alınan bu karar maalesef bizi şaşırtmıyor! Ama yapılan bu haksızlık karşısında susmayacağımızı ve hakkımızı arayıp, adaletin yerini bulması adına avukatlarımız aracılığıyla gerekli itirazların yarın sabah yapılacağını kamuoyuna duyururuz.'

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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