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Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları...

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Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları...
Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları...
Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları... 1 112

Küresel piyasalarda gözler Fed'e ve ABD'den gelecek enflasyon verisine çevrilmişken altın fiyatları rekorun kıyısında işlem görmeye devam ediyor.

Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları... 2 212

Dün rekora yaklaşan ancak Fed'in faizi daha hızlı düşürmeyeceğine yönelik beklentiler akşam saatlerinde satışla karşılaştı.

Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları... 3 312

Bugün ise dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti.

Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları... 4 412

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar herkes tarafından merak ediliyor. Gram altın güne 3.046 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.669 dolardan işlem görüyor. İşte 14 Ocak altın fiyatları...
Altın fiyatları, 14 Ocak 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları... 5 512

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 666 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 53 bin lira oldu.

Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları... 6 612

Gram altın güne 3.046 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 980 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 3.046,1470 TL

Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları... 7 712

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.980,3600 TL

Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları... 8 812

Yarım altın satış fiyatı: 9.959,65 TL

Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları... 9 912

Tam altın satış fiyatı: 19.972,00 TL

Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları... 10 1012

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.858,4000 TL

Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları... 11 1112

Gremse altın satış fiyatı: 49.833,00 TL

Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları... 12 1212

Ons altın satış fiyatı: 2.669,83 dolar

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