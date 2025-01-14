Dünkü düşüşü telafi etmeye çalışan altın yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar herkes tarafından merak ediliyor. Gram altın güne 3.046 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.669 dolardan işlem görüyor. İşte 14 Ocak altın fiyatları...

Altın fiyatları, 14 Ocak 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.