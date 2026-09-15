CHP'de genel başkanlık için ilk aday belli oldu: Kılıçdaroğlu'ndan rakibi hakkında ilk açıklama!

CHP'de genel başkanlık için ilk aday belli oldu! Kılıçdaroğlu'ndan rakibine mesaj...

CHP’de yaklaşan kurultay öncesi genel başkanlık için ilk adaylığını açıklayan isim Aytuğ Atıcı oldu. Atıcı'nın adaylığına ilişkin Kılıçdaroğlu’nun verdiği mesaj dikkat çekti.

CHP'de ilk isim genel başkanlık adaylığını ilan etti. CHP Mersin eski milletvekili Aytuğ Atıcı, genel başkanlık adaylığını açıklamadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na aday olacağını ileten Atıcı, ziyaretinin herhangi bir izin ya da destek talebi amacı taşımadığını ifade etti.

ATICI'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA: ADAY OLMANIZI İSTEMEM...

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Aytuğ Atıcı, ziyaret amacının "izin almak, icazet almak veya destek istemek" olmadığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Atıcı, Genel Başkan'a yönelik şu ifadeleri kullandığını aktardı:

"Aday olmanızı çok istemem. Çünkü çok yıprandınız. 'Partiyi güvenli bir limana getireceğim' dediniz. Bu kişi benim. Beni tarif ettiniz.

Gemiyi teslim edeceğiniz kişilerden birisi benim. Etrafınızdaki birçok insan size 'aday olmak zorundasınız' diyecek.

Ben sizin yerinizde olsam böyle bir şeyi istemem."

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KILIÇDAROĞLU: "HAYIRLI OLSUN, PARTİYİ TOPARLAMAMIZ LAZIM"

Aytuğ Atıcı'nın adaylık beyanını dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Atıcı'ya, "Hayırlı olsun. Çalışmak iyidir. Partiyi toparlamamız lazım" yanıtını verdiği öğrenildi. Çok adaylı bir yarışa sahne olması beklenen kurultay öncesinde atılan bu adım, CHP kulislerindeki hareketliliği daha da artırdı.

CHP'DEN TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN FERAGAT KARARI

CHP'de kurultay sürecini etkileyebilecek dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Parti yönetimi, devam eden dava kapsamında daha önce yapılan temyiz başvurusundan feragat etme kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin ilamına yönelik daha önce yapılan temyiz başvurusundan feragat etme kararı aldı. Kararın, partinin olağan kongre takvimi doğrultusunda kurultay sürecinin gecikmeden ve sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla alındığı bildirildi.

CHP tarafından yapılan açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin söz konusu ilamına yönelik daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat edildiği belirtildi. Partinin, 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda hareket ettiği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlamasının hedeflendiği ifade edildi.

"TEMYİZE TARAF OLAN ÖZGÜR ÖZEL VE ARKADAŞLARI İSTİFA ETTİ"

Açıklamada, temyiz sürecinde taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmalarına da dikkat çekildi. Bu durumun, söz konusu kişilerin davadaki taraf olma durumunu ortadan kaldırdığı belirtildi. Ayrıca CHP'nin olağan kurultay takviminin işlemeye başlaması nedeniyle davanın bir an önce karara bağlanması gereğinin ortaya çıktığı kaydedildi.

KURULTAY SÜRECİNİN GECİKMEMESİ İÇİN KARAR ALINDI

CHP açıklamasında, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Bu değerlendirme doğrultusunda, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmesine karar verildiği ifade edildi.

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