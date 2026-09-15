AHİSİAD heyetinden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye anlamlı ziyaret: Asırlık AHİ sancağı yeniden ihya edildi

Türk-İslam medeniyetinin iktisadi ve ahlaki teminatı olan Ahilik disiplinlerini sınırları aşan bir vizyonla geleceğe taşıyan AHİSİAD, 39. Ahilik Haftası münasebetiyle MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Selçuklu dönemine ait tarihi Ahi Sancağı’nın özel tıpkıbasımını arz etti.

Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği (AHİSİAD), Genel Başkan İbrahim ÇAM riyasetinde; Bilim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet KALA ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Abdurrahman AKYOL’dan oluşan heyetle, Devlet Büyüğü Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ’ye makamında resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

12. Yüzyıl Selçuklu Emaneti Lider Bahçeli’ye Arz Edildi

İçerisinde bulunulan 39. Ahilik Haftası münasebetiyle gerçekleşen kabulde; 12. yüzyıl Selçuklu döneminde Karaman'daki Ahi esnafına tevdi edilen ve asırlardır titizlikle korunan tarihi Ahi Sancağı’nın özel el işçiliğiyle hazırlanan tıpkıbasımı, Lider Devlet BAHÇELİ Bey’e takdim edildi. Ziyarette, Sayın Bahçeli’nin ve tüm esnaf/iş dünyasının Ahilik Haftası tebrik edildi.

Balkanlar’dan Anadolu’ya Sosyoekonomik Diplomasi Köprüsü

Görüşmede ayrıca, Kosova’nın Prizren şehrinde alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla başarıyla tamamlanan “Ahilik ve Kosova’daki Yansımaları” sempozyumunun stratejik çıktıları ile uluslararası sosyoekonomik diplomasi hedefleri Sayın Bahçeli ile paylaşıldı.

Haberin Devamı

Daha önceki yıllarda İstanbul ve Yalova Valilikleri iş birliğiyle kutlanan, bu yıl ise AHİSİAD’ın planlama ve organizasyonu ile İstanbul’un Pendik ilçesinde icra edilecek 39. Ahilik Haftası etkinlikleri öncesinde; Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ’nin kıymetli destekleri, takdirleri ve dahi himayeleri dernek çalışmalarına büyük bir motivasyon ve güç kattı.

"Üretken Türkiye Vizyonuna Katkı Sunmaya Devam Edeceğiz"

Hoca Ahmet Yesevi’den Anadolu’ya, Anadolu’dan Balkanlar’a uzanan kutlu mirası yaşatma kararlılığını vurgulayan AHİSİAD yönetimi; millî şuur, Ahi ahlakı ve liyakat ilkeleri doğrultusunda üretken Türkiye vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi. AHİSİAD ailesi, zaman ayırarak yürüyüşlerine yön tayin eden Sayın Devlet Büyüğüne şükranlarını sundu.