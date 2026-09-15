İş adamı Mustafa Şahinyılmaz'ın oğlu Ozan görkemli bir düğün merasimiyle dünya evine girdi...

Pendikspor eski başkanlarından işadamı Mustafa Şahinyılmaz’ın oğlu Ozan, görkemli bir düğün merasimiyle Beril Kurtanoviç’le evlendi. İş, siyaset ve spor dünyasından seçkin bir davetli topluluğunun yoğun bir katılımına sahne olan düğün merasimi, Gebze Mollaferani Köyü’deki Doğa Çiftlik’te gerçekleşti.

Pendikspor eski başkanlarından işadamı Mustafa Şahinyılmaz’ın oğlu Ozan Şahinyılmaz, 9 Eylül Çarşamba günü, Beşa Albatros’ta gerçekleştirilirken kına gecesinin ardından 12 Eylül Cumartesi günü, Gebze Mollaferani Köyü’deki Doğa Çiftlik’te yapılan görkemli bir düğün merasimiyle Beril Kurtanoviç ile evlendi.

Yasemin ve Necati Kurtanoviç ailesinin kızı Beril ile Özlem ve Mustafa Şahinyılmaz ailesinin oğlu Ozan’ın düğün süreçleri renkli anlara sahne oldu. Çiftin kına gecesi 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Beşa Albatros’ta gerçekleştirilirken, görkemli düğün töreni ise 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Doğa Çiftlik’te yapıldı.

Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Emil’in kıydığı nikahla dünya evine giren genç çiftin düğün törenine AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya ve yönetimi, MHP İlçe Başkanı Muharrem Kır ve yönetimi, PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Battal ve yönetimi ile birlikte iş, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Karşılama, nikah merasimi ve yemek programıyla devam eden düğün gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken; davetliler de genç çiftin ve ailelerinin mutluluğuna katılımlarıyla ortak oldular.

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Biz de BÖLGE GÜNDEM HABER olarak, bir ömür boyu mutluluğa evet diyerek dünya evine giren genç çiftimizi tebrik eder; sağlık ve huzurla bir ömür boyu mutluluklar dileriz.