Tuzla’da 3’üncü Mercan Caz Günleri başladı

Tuzla Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mercan Caz Günleri, Mercan Şehir Parkı’nda başladı. Etkinliğin ilk akşamında Fikri Karayel ve Jülide Özçelik sahne alırken Tuzlalılar müzik dolu gecede bir araya geldi. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Mercan Caz Günleri’nin artık Tuzla’da güzel bir geleneğe dönüştüğünü belirterek, “Sanatın, hayatın içinde olmasını istiyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 3’üncü Mercan Caz Günleri, Mercan Şehir Parkı’nda başladı. İki gün sürecek etkinliğin ilk akşamında Fikri Karayel ve Jülide Özçelik sahne aldı. Tuzlalılar, parkın doğal atmosferinde müzikle buluştu.

Etkinlikte konuşan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Mercan Caz Günleri’nin üçüncü kez düzenlenmesinin organizasyonun artık Tuzla’da güzel bir geleneğe dönüştüğünü gösterdiğini söyledi. Bingöl, “Yeniden Mercan Şehir Parkı’nda, yeniden müziğin etrafında, yeniden hep birlikteyiz. Göreve geldiğim günden bu yana üçüncüsünü düzenlediğimiz Mercan Caz Günleri’nin benim için de sizler için de ayrı bir yeri olduğunu biliyorum” dedi.

“DAHA FAZLA İNSANIN BU BULUŞMANIN PARÇASI OLMASI MUTLULUK VERİYOR”

Mercan Caz Günleri’nin her yıl büyüdüğünü belirten Bingöl, farklı müzik türleri ve sanatçıları Tuzlalılarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti. Bingöl, “Her yıl burada aynı parkta buluştuk, farklı ezgileri birlikte dinledik, güzel akşamları birlikte paylaştık. İlk günden bugüne Mercan Caz Günleri’nin büyüdüğünü, daha fazla insanın bu buluşmanın bir parçası olduğunu görmek benim için büyük bir mutluluk. Biz Tuzla’yı yalnızca yollarıyla, parklarıyla, binalarıyla ya da yapılan hizmetlerle değil; burada yaşayan insanların kendilerini iyi hissettiği, bir araya geldiği, müzik dinlediği, sanatla buluştuğu anlarla da büyütmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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“SANATIN HAYATIN İÇİNDE OLMASINI İSTİYORUZ”

Etkinliklerin yalnızca konserlerden ibaret olmadığını vurgulayan Bingöl, çocukların ve gençlerin de kültür-sanat ortamının içerisinde yer almasını istediklerini belirterek, “Müziğe merak duyan bir çocuğumuz burada bir enstrümanı ilk kez eline alsın. Gençlerimiz sahneye çıkıp kendilerini ifade etsin. Komşularımız aileleriyle birlikte gelsin, çimlere otursun, müziğini dinlesin, sohbetini etsin” diye konuştu.

Bingöl, Mercan Şehir Parkı’nın yalnızca konser alanı değil, Tuzlalıların bir araya geldiği bir yaşam alanı olmasını hedeflediklerini belirterek, “Sanatın hayatın içinde olmasını istiyoruz. Tuzla’da çocuklarımızın sanatla büyüdüğü, gençlerimizin ürettiği, farklı yaşlardan insanların aynı etkinlikte yan yana gelebildiği bir kültür hayatını hep birlikte geliştirelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK AKŞAMDA MÜZİK DOLU GECE

3’üncü Mercan Caz Günleri’nin ilk akşamında sahne alan Fikri Karayel ve Jülide Özçelik, performanslarıyla geceye renk kattı. Tuzlalılar, sanatçıların seslendirdiği eserler eşliğinde keyifli vakit geçirirken, Mercan Şehir Parkı’nda müzik ve caz dolu bir akşam yaşandı.

Başkan Bingöl, sanatçılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, “3’üncü Mercan Caz Günleri’nin ilk akşamında sahnemizi güzelleştiren Fikri Karayel ve Jülide Özçelik’e bizlere unutulmaz bir gece yaşattıkları için gönülden teşekkür ediyorum. Tuzlalı komşularımızın coşkusu ve Mercan’ın eşsiz atmosferiyle yine hafızalarımızda kalacak bir akşam oldu” dedi.

Bingöl, Mercan Caz Günleri’nin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirterek, “Müziğimiz hiç susmasın, sanat Tuzla’nın her köşesinde yaşamaya devam etsin. 4’üncü Mercan Caz Günleri’nde görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.