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Kutsal topraklar tehlikede mi? Suudi Arabistan'da çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin!

Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif vilayetlerinin de olduğu çok sayıda bölgeye saldırı uyarısı yapılarak halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu.

Kutsal topraklar tehlikede mi? Suudi Arabistan'da çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin!
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Kutsal topraklar tehlikede mi? Suudi Arabistan'da çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin!

Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif vilayetlerinin de olduğu çok sayıda bölgeye saldırı uyarısı yapılarak halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Kutsal topraklar tehlikede mi? Suudi Arabistan'da çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin!

3 BÖLGE İÇİN UYARI YAYINLANDIA

çıklamada, Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından Mekke, Taif, Cidde için "tehlike" uyarısında bulunulduğu belirtildi.

Kutsal topraklar tehlikede mi? Suudi Arabistan'da çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin!

"KALABALIKLARDAN KAÇININ"

Vatandaşlara olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları, yetkililerin talimatlarına uymaları ve kalabalık oluşturmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca herhangi bir olay anında görüntü kaydı yapmamaları istendi.Öte yandan açıklamada, uyarının hangi tehlikeye ilişkin olduğuna ve söz konusu riskin kaynağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

HUSİLER SIK SIK ARABİSTAN'I HEDEF ALIYOR

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun askeri operasyonlarına misilleme olarak sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

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