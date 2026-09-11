Başkan Ahmet Cin: Eğitime 700 Milyon Destek Verdik!

Pendik Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Cin başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, pazartesi günü başlayacak yeni eğitim dönemine de değinerek “Yeni eğitim dönemi başladı. Hem öğrencilere hem de ailelere hayırlı olsun. Eğitime çok ciddi destek veriyoruz. Bu desteği rakama çevirirsek 700 milyon lira civarında bir para yapıyor. 150 bin civarında öğrencimiz var. Onların daha nitelikli okullarda eğitim görmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Pendik Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Ahmet Cin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Cin, toplantıda eğitimden sağlığa kadar yapılan yatırımlar ve destekler hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda yapımı süren ve yapılacak projeler konusunda da meclis üyelerini bilgilendirdi.

“Eğitime verdiğimiz destek 700 milyon lira”

Belediye Başkanı Ahmet Cin konuşmasında pazartesi günü başlayacak yeni eğitim döneminden dolayı tüm eğitim camiasına hayırlı olsun dileğinde bulundu. Pendik Belediyesinin eğitime çok ciddi destek verdiğini vurgulayan Başkan Ahmet Cin: “Pendik Belediyesi olarak okulların temizlenmesi, boyanması vs. öğrencilere desteklerimiz devam ediyor. 2019 yılında itibaren 27 okulumuzun yapımı tamamlandı. Şu anda 3 okulumuzun yapımı devam ediyor. Okul öncesinde ise yaklaşık 1.700 civarında yetim ve öksüz öğrenci kardeşimize yaklaşık 6,5 milyon lira destek sağlamış olduk. İki yıldır sürdürdüğümüz tüm okulların iç boyalarının yapılması ve tamiratlarının, tadilatlarının yapılmasıyla ilgili çalışmamız bu yıl da devam etti. Bu dönemde ise şu ana kadar 41 okulumuzun iç boyalarını bitirmiş olduk. Eğitime çok ciddi destek veriyoruz. Verdiğimiz destek 700 milyon lira civarında.” şeklinde konuştu.

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Birinci sınıflara bu yıl da termos verilecek

Başkan Ahmet Cin, konuşmasında üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere verdikleri desteğin bu yıl da devam ettiğini belirterek “Bu destekte 6. yılımız. Pendik’te oturan, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracaklara desteğimiz sürüyor. 25 bin civarında kardeşimize 300 milyon liralık destek verdik. Bu yıl 15 bin TL’lik desteğimizi 20 Bin TL’ye çıkardık. Şu ana kadar 4 bin 245 müracaat var.” dedi. Başkan Ahmet Cin, ilkokul öğrencilerine bu yıl da termos vereceklerini ifade ederek “Birinci sınıfa başlayan tüm öğrenci kardeşlerimize bu yıl da termoslarımızı vermiş olacağız.” dedi.