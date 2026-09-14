Tuzla Yarıştı, dereceye girenler ödüllerini aldı

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen “Tuzla Yarışıyor” etkinliğinde çocuklar ve gençler farklı kategorilerde yarıştı. Tuzla sahilindeki etkinliğe aileleriyle birlikte yaklaşık 3 bin kişi katılırken scooter, çocuk koşusu, paten ve basketbol topu sektirme yarışlarında renkli görüntüler oluştu. Yarışların sonunda dereceye giren çocuklara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Tuzla Belediyesi, çocuk ve gençleri sporla buluşturmak amacıyla “Tuzla Yarışıyor” etkinliği düzenledi. Tuzla sahilinde gerçekleştirilen organizasyonda 4 yaşından 14 yaşına sporculara kadar farklı yaş gruplarında yarışlar yapıldı.

Etkinlik kapsamında 5, 6 ve 7 yaş kategorilerindeki çocuklar scooter yarışında 700 metrelik parkurda mücadele etti. Çocuk koşusunda yaş gruplarına göre 250 ile 700 metre arasında değişen parkurlar kullanılırken, paten yarışlarında 700 metre ve 1 kilometrelik etaplarda yarışıldı. Günün son yarışlarında ise çocuklar, basketbol topunu sektirerek belirlenen parkurları tamamladı.

SAHİLDE SPOR VE EĞLENCE BİR ARADA

Yarışların yanı sıra etkinlik alanında çocuklar için şişme oyun grupları, tırmanma duvarı, interaktif oyun alanları ve mekanik boğa kuruldu. Çocuklara popcorn, pamuk şeker ve su ikram edilirken, gün boyunca illüzyon, bubble show ve jonglör gösterileri gerçekleştirildi.

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Etkinlik sonunda scooter, çocuk koşusu, paten ve dripling maratonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Çocuklara kupa ve madalyaları takdim edilirken toplu fotoğraf çekimiyle program tamamlandı.

“KÜLTÜR DE BİZİM, SANAT DA BİZİM, SPOR DA BİZİM”

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, çocukların sporla buluşmasının önemine dikkat çekti. Tuzla’nın kültür, sanat ve sporla yaşayan bir şehir olması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bingöl, “Kısa zaman önce bu sahilde Madrigal konserinde buluşmuştuk. Bugün de aynı sahilde, sporun enerjisiyle buluşuyoruz. Çünkü biz Tuzla’da hayatın her alanına dokunmak istiyoruz. Kültür de bizim, sanat da bizim, spor da bizim” dedi.

“KİMİN BİRİNCİ OLDUĞU HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL”

Etkinlikte yarışan çocuklar için dereceye girmekten çok sporla buluşmanın önemli olduğunu vurgulayan Bingöl, “Benim için kimin birinci olduğu, kimin kürsüye çıktığı hiç önemli değil. Benim için önemli olan; bugün buraya gelen her bir çocuğumuzun cesareti, heyecanı ve gözlerindeki o ışık” ifadelerini kullandı.

Sporun çocukların gelişimine katkı sağladığını belirten Bingöl, “Spor yapan çocuk özgüvenli olur. Takım olmayı, düşüp kalkmayı, mücadele etmeyi öğrenir. Biz de Tuzla’da tam olarak bunu istiyoruz. Çocuklarımızın sokakta, parkta, sahilde daha çok vakit geçirmesini, sağlıklı büyümesini istiyoruz. Siz değerli ailelere de çok teşekkür ediyorum. Bugün çocuklarınızı buraya getirerek, onları alkışlayarak aslında Tuzla’nın geleceğine sahip çıkıyorsunuz” diye konuştu.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı “Tuzla Yarışıyor” etkinliği, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.