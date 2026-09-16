İstanbul’da Yeni İlçe Emniyet Müdürleri Atandı: Pendik İlçe Emniyet Müdürü İlyas Kayış Oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 2026 yılı il içi atamaları tamamlandı. Gerçekleştirilen yeni görevlendirmeler kapsamında toplam 27 şube ve ilçe emniyet müdürünün yeri belirlenirken; 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişime gidildi. Yeni Pendik İlçe Emniyet Müdürü İlyas Kayış oldu. Kayış, son 2 yıldaki 5. Pendik İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Son atama kararıyla birlikte, Ocak 2026’dan beri Pendik İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ömer Faruk Günay yerine İlyas Kayış atandı. Kayış son olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Yapılan atamalar doğrultusunda göreve getirilen isimler ve bağlı bulundukları birimler şu şekilde listelendi:

Şube Müdürlükleri

-Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğü: Ozak Koç

-Çocuk Şube Müdürlüğü: Mehmet Tanrıkulu

-Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü: Halil İbrahim Başlı

-Koruma Şube Müdürlüğü: Muhsin Dumlupınar

-Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü: Emrah Ata

-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü: Gökhan Karagül

-İnterpol/Europol ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü (Vekaleten): Esma Yavaşca (Dış İlişkiler Şube Müdürü)

-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Vekaleten): Azmi İlker Çiftci (İnşaat Emlak Şube Müdürü)

İlçe Emniyet Müdürlükleri

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-Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü: İlyas Kayış

-Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü: Fatih Tilki

-Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü: Abdulkadir Bilen

-Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü: Ahmet Serkan Tulum

-Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü: Yunus Gezer

-Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü: Muhammet Ahmet Katipoğlu

-Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü: Alpaslan Şahin

-Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü: Tolga Öztürk

-Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü: Kıvanç Taşçı

-Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü: Kürşat Mesut Özmen

-Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü: Oktay Çelik

-Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü: Lütfü Doğan

-Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü: Nadir Öztürk

-Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü: Can Coşkun

-Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü: Özgür Yılmaz

-Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü: Ömer Faruk Günay

-Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü: Hakan Alpaslan Kırbaş

-Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü: Arınç Çevik