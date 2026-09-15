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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 10 haftalık maç programını açıkladı. Futbolseverlerin merakla beklediği 4 derbinin tarihi de netleşti. İşte detaylar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
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Devler buluşuyor... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 10 haftalık maç programını açıkladı. Futbolseverlerin merakla beklediği 4 derbinin tarihi de netleşti. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim'de oynanırken, Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim'de yapılacak. İşte detaylar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki 10 haftanın maç programını duyurdu. Açıklamayla birlikte şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek derbilerin tarihleri de belli oldu.

İLK DERBİ 19 EKİM'DE

Açıklanan programa göre derbi maratonu 19 Ekim'deki Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak. Bir hafta sonra ise sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim'de karşı karşıya gelecek.

4 DERBİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

TFF'nin açıkladığı programa göre derbilerin tarihleri şöyle:

1- 19 Ekim: Trabzonspor-Beşiktaş
2- 26 Ekim: Galatasaray-Fenerbahçe
3- 30 Kasım: Beşiktaş-Galatasaray
4- 13 Aralık: Fenerbahçe-Trabzonspor

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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