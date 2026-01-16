İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü: Saç başa giren kızlar ''Gençlik nereye gidiyor?'' dedirtti!

Maltepe'de bir AVM'nin bahçe katında kızlar arasında çıkan kavga tekme ve yumruklarla arbedeye dönerken, bazı vatandaşlar ayırmak yerine izlemekle yetindi; görüntüyü izleyenler ''Gençlik nereye gidiyor?'' yorumunu yaptı.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir alışveriş merkezinin bahçe katında kızlar arasında çıkan kavga, kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların kullanıldığı arbedeye dönüştü.

AYIRMAK YERİNE İZLEMEKLE YETİNDİLER

Kavga sırasında alışveriş merkezindeki vatandaşlar tarafları ayırmak yerine merakla izledi. Kavga anlarını çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntüyü izleyenler "Gençlik nereye gidiyor?" yorumunu yaptı.

