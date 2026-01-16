  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü: Saç başa giren kızlar ''Gençlik nereye gidiyor?'' dedirtti!

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü: Saç başa giren kızlar ''Gençlik nereye gidiyor?'' dedirtti!

Maltepe'de bir AVM'nin bahçe katında görenlere şaşkınlık veren bir olay gerçekleşti: Genç kızlar arasında çıkan kavga tekme ve yumruklarla arbedeye dönüşürken

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü: Saç başa giren kızlar ''Gençlik nereye gidiyor?'' dedirtti!
Yayınlanma:

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü: Saç başa giren kızlar ''Gençlik nereye gidiyor?'' dedirtti!

Maltepe'de bir AVM'nin bahçe katında kızlar arasında çıkan kavga tekme ve yumruklarla arbedeye dönerken, bazı vatandaşlar ayırmak yerine izlemekle yetindi; görüntüyü izleyenler ''Gençlik nereye gidiyor?'' yorumunu yaptı.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir alışveriş merkezinin bahçe katında kızlar arasında çıkan kavga, kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların kullanıldığı arbedeye dönüştü.

İstanbul'un şaşkınlık veren görüntü: Saç başa giren kızlar ''Gençlik nereye gidiyor?'' dedirtti!

AYIRMAK YERİNE İZLEMEKLE YETİNDİLER

Kavga sırasında alışveriş merkezindeki vatandaşlar tarafları ayırmak yerine merakla izledi. Kavga anlarını çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntüyü izleyenler "Gençlik nereye gidiyor?" yorumunu yaptı.

İstanbul'un şaşkınlık veren görüntü: Saç başa giren kızlar ''Gençlik nereye gidiyor?'' dedirtti!

Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş!Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş!

Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi!Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi!

Havada uyuşturucu partisi yapılmıştı: O, jetin faturası bakın ne çıktı!Havada uyuşturucu partisi yapılmıştı: O, jetin faturası bakın ne çıktı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Avcı yakalamak istediği avı tarafından hastanelik edildi!
Avcı yakalamak istediği avı tarafından hastanelik edildi!
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan babanın son paylaşımı dikkat çekti!
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan babanın son paylaşımı dikkat çekti!
Hastanede çalışan eski eşine kurşun yağdırdı: 22 yıl hapis cezası alan adamın ifadesi dikkat çekti!
Hastanede çalışan eski eşine kurşun yağdırdı: 22 yıl hapis cezası alan adamın ifadesi dikkat çekti!
Kumar borcu olan terör gazisi intihar etti: Son sözleri dikkat çekti!
Kumar borcu olan terör gazisi intihar etti: Son sözleri dikkat çekti!
Mihriban'ın son görüntüleri ortaya çıktı: 10 gün boyunca işkence edilip, ormana gömüldü!
Mihriban'ın son görüntüleri ortaya çıktı: 10 gün boyunca işkence edilip, ormana gömüldü!
İstanbul'da büyük operasyon: Tam 1 milyar 945 milyon TL değerinde!
İstanbul'da büyük operasyon: Tam 1 milyar 945 milyon TL değerinde!
Saç ekimi için gittiği estetik merkezinden cenazesi çıktı!
Saç ekimi için gittiği estetik merkezinden cenazesi çıktı!