Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi!
Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD'dan ilk açıklama: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi...
fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
