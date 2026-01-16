  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi!

Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi!

Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD'dan ilk açıklama: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi!
Yayınlanma:

Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi!

Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD'dan ilk açıklama: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş!
Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş!
Havada uyuşturucu partisi yapılmıştı: O, jetin faturası bakın ne çıktı!
Havada uyuşturucu partisi yapılmıştı: O, jetin faturası bakın ne çıktı!
Ünlülere yönelik “Uyuşturucu” soruşturması genişledikçe genişliyor: 5 yeni gözaltı daha!
Ünlülere yönelik “Uyuşturucu” soruşturması genişledikçe genişliyor: 5 yeni gözaltı daha!
Bağımlılık terör kadar tehlikeli: 16 Ocak 2026 Cuma güncel gazete manşetleri
Bağımlılık terör kadar tehlikeli: 16 Ocak 2026 Cuma güncel gazete manşetleri
Ekranlarda yepyeni bir kanal: TRT Genç Kanalı açılıyor! Erdoğan açılışında konuştu...
Ekranlarda yepyeni bir kanal: TRT Genç Kanalı açılıyor! Erdoğan açılışında konuştu...
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!
Türkiye sınırında kritik saatler: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel denetimde
Türkiye sınırında kritik saatler: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel denetimde