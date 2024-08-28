İstanbullular kabusu yaşadı! Cadde ve sokakları su bastı ağaçlar yerinden söküldü!

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kabus dolu saatler yaşadı. Cadde ve sokakları su bastı, ağaçlar yerinden söküldü, suyla dolan alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı.

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İstanbullular kabusu yaşadı! Cadde ve sokakları su bastı ağaçlar yerinden söküldü!

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kabus dolu saatler yaşadı. Cadde ve sokakları su bastı, ağaçlar yerinden söküldü, suyla dolan alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı.

Kentte sabah başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.

Avrupa Yakası'nda Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih'te etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbullular kabusu yaşadı! Cadde ve sokakları su bastı ağaçlar yerinden söküldü!

Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyenler, bazı iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle istasyonlardan çıkamadı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

ARAÇLAR SUDA MAHSUR KALDI

Sağanak yüzünden kentin bazı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Dükkanlardaki eşya sağanağın etkisiyle biriken suyla sokakta sürüklenirken, yağmur suyu seviyesi araçların tekerleklerini kapatacak noktaya ulaştı.

İstanbullular kabusu yaşadı! Cadde ve sokakları su bastı ağaçlar yerinden söküldü!

Bahçelievler Vali Yazıcıoğlu alt geçidi de sular altında kaldı. Buradan geçmeye çalışan bir taksi, tekerlerine kadar suya gömüldüğü için ilerleyemedi.

İhbar üzerine alt geçitteki suyun boşaltılması için ekipler su tahliye aracıyla çalışma başlattı.

İstanbullular kabusu yaşadı! Cadde ve sokakları su bastı ağaçlar yerinden söküldü!

Bayrampaşa'da Maltepe köprü altının suyla dolması sebebiyle taksi dolmuş ve kamyonet mahsur kaldı. Kamyonetin kasasında bulunan tüpler suyun üzerine dağılırken, şoför camı kırarak aracın içinden çıkabildi. İki aracın içi de çamurlu suyla doldu.

İstanbullular kabusu yaşadı! Cadde ve sokakları su bastı ağaçlar yerinden söküldü!

AĞAÇLARI YERİNDEN SÖKTÜ

Sağanak ve etkili olan rüzgar nedeniyle Avcılar Rüzgar Sokak'ta park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

İstanbullular kabusu yaşadı! Cadde ve sokakları su bastı ağaçlar yerinden söküldü!

Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler bir süre yapılamadı.

İstanbullular kabusu yaşadı! Cadde ve sokakları su bastı ağaçlar yerinden söküldü!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, saat 15.00'e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmişti.

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KAYNAK: AA

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