Alçak tehdit! Katz'ın, 'Batı Şeria halkı, Gazze’deki gibi topluca zorla yerinden edilmeli'

Katz'ın, 'Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' sözlerine, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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Alçak tehdit! Katz'ın, 'Batı Şeria halkı, Gazze’deki gibi topluca zorla yerinden edilmeli'

Katz'ın, 'Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' sözlerine, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çelik, "Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok" açıklamasını yaptı.

"Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz: “Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" demiş. Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok. Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı."

Alçak tehdit! Katz'ın, 'Batı Şeria halkı, Gazze’deki gibi topluca zorla yerinden edilmeli'

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ ALÇAK PLANI

Katil İsrail'in eli kanlı bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"İsrail Silahlı Kuvvetleri, bu geceden itibaren Cenin ve Tulkarm mülteci kamplarında, burada kurulmuş olan İslami-İran terör altyapılarını engellemek için yoğun bir şekilde çalışıyor. İran, Gazze ve Lübnan modeline göre Batı Şeria'da İsrail'e karşı bir doğu terörist cephesi kurmaya çalışıyor. Teröristleri finanse edip silahlandırarak ve Ürdün'den gelişmiş silahlar kaçırarak. Filistinlilerin geçici olarak tahliye edilmesi ve gerekli her türlü adım dahil, Gazze'deki terör altyapısıyla uğraştığımız gibi tehditle de başa çıkmalıyız. Bu her şeyin savaşı ve biz bunu kazanmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Alçak tehdit! Katz'ın, 'Batı Şeria halkı, Gazze’deki gibi topluca zorla yerinden edilmeli'

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KAYNAK: AA

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