CHP'den 'U' dönüşü! Başvurusu reddedilen başörtülü genç kızı, Özgür Özel telefonla aradı

12-15 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Dünya Dişhekimliği Kongresi’nde görev almak için başvuran, ancak başörtüsü nedeniyle başvurusu reddedilen Dilara Çiçek ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, telefonda görüştü. Yapılan ayrımcılık yüzündün büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Özel, Çiçek'i CHP'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine davet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 12-15 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Dünya Dişhekimliği Kongresi’nde görev almak için başvuran ancak başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedilen Diş Hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek ile telefonla görüştü.

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Özel, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, Çiçek’in yaşadığı ayrımcılık nedeniyle üzüntülerini ve tepkisini dile getirdi.

"BİR DAHA TEKRARLANMAMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Özel, “Öğrencilik yıllarımda da bu tür ayrımcı uygulamalara hep karşı çıkıyordum. O günlerin üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen benzer ayrımcılıkların hala yaşanıyor olmasından büyük üzüntü duydum. Bu yaşananların küçük ve kötü bir anı olarak kalmasını ve bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

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Özel, Çiçek’i 9 Eylül günü Cumhuriyet Halk Partisi’nin 101’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere davet etti.

Kaynak: BirGün

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