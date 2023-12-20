Fred Portekizce küfür mü etti? Galatasaray derbisinde sahada olacak mı?

Fred neden oyundan atıldı? Kırmızı kart pozisyonunda hakeme küfür mü etti?

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Fred Portekizce küfür mü etti? Galatasaray derbisinde sahada olacak mı?

Bu akşam oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred kırmızı kart gördü. Fred'in kırmızı kart görmesi merak konusuydu. Fred kaç maç oynamayacak?

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Bu akşam oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred kırmızı kart gördü. Fred'in kırmızı kart görmesi merak konusuydu. Fred kaç maç olmayacak?

Fred Neden Kırmızı Kart Gördü?

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 4-3 yendi. Sarı-lacivertliler, Cengiz ve Batshuayi'nin (3) gollerini kaydetti. Maçın uzatma bölümünde Fred doğrudan kırmıza bir kart gördü.

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Maçın son anlarında hakeme itiraz ettikleri için kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

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