  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. İstanbul'da TEM Otoyolu'nda facia: Yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı!

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda facia: Yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı!

Esenyurt'ta Hadımköy gişeler mevkisinde, meydana gelen kazada, bir akar yakıt tankerinin kamyona çarpması sonucu yolda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda facia: Yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı!
Yayınlanma:

Esenyurt'ta Hadımköy gişeler mevkisinde, meydana gelen kazada, bir akar yakıt tankerinin kamyona çarpması sonucu yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt'ta Hadımköy gişeler mevkisinde, yakıt tankerinin kamyona çarptığı kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkisinde ilerleyen yakıt tankerinin sürücüsü, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Araçların hasar gördüğü kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapandı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda facia: Yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı!

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken trafik akışı yan yoldan sağlandı.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

BİM indirimli ürün satış kampanyalarına devam ediyor! 29 Kasım Cuma indirimli ürün kataloğu yayınlandıBİM indirimli ürün satış kampanyalarına devam ediyor! 29 Kasım Cuma indirimli ürün kataloğu yayınlandı

Kars'ta feci kaza: Öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı! Çok sayıda yaralı var!Kars'ta feci kaza: Öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı! Çok sayıda yaralı var!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik!Resmi Gazete'de yayımlandı: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Kars'ta feci kaza: Öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı! Çok sayıda yaralı var!
Kars'ta feci kaza: Öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı! Çok sayıda yaralı var!
''Ben şimdi kiminle boşanacağım''? Hiç evlenmemiş adama boşanma davası tebligatı gönderdiler
''Ben şimdi kiminle boşanacağım''? Hiç evlenmemiş adama boşanma davası tebligatı gönderdiler
Bakan Şimşek duyurdu! Yasa dışı bahis oynayanlar şimdi yandı! Suça bulaşanların mallarına el konulacak
Bakan Şimşek duyurdu! Yasa dışı bahis oynayanlar şimdi yandı! Suça bulaşanların mallarına el konulacak
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bin sözleşmeli personel alınacak!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bin sözleşmeli personel alınacak!
Fatih'te hareketli gece: 'istek şarkı' yüzünden tetkikçi gönderip, mekanı kurşun yağmuruna tutturdular!
Fatih'te hareketli gece: 'istek şarkı' yüzünden tetkikçi gönderip, mekanı kurşun yağmuruna tutturdular!
Hatay'da 'pes' dedirten olay! "üşümesin" diye alındığı fırında, telefon çaldı!
Hatay'da 'pes' dedirten olay! "üşümesin" diye alındığı fırında, telefon çaldı!
Akıllara şaşkınlık veren olay: Erzurum'daki soğuk yolda yürüyen atı heykel gibi dondurdu!
Akıllara şaşkınlık veren olay: Erzurum'daki soğuk yolda yürüyen atı heykel gibi dondurdu!