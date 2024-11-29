İstanbul'da TEM Otoyolu'nda facia: Yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı!
Esenyurt'ta Hadımköy gişeler mevkisinde, meydana gelen kazada, bir akar yakıt tankerinin kamyona çarpması sonucu yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Esenyurt'ta Hadımköy gişeler mevkisinde, meydana gelen kazada, bir akar yakıt tankerinin kamyona çarpması sonucu yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Esenyurt'ta Hadımköy gişeler mevkisinde, yakıt tankerinin kamyona çarptığı kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkisinde ilerleyen yakıt tankerinin sürücüsü, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Araçların hasar gördüğü kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapandı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken trafik akışı yan yoldan sağlandı.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
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