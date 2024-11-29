  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik!

İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik!
Yayınlanma:

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de...

İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, okul servis aracı olarak kullanılacak yaş şartını haiz taşıtlardan sözleşme süresi içerisinde yaş şartını kaybedenler, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı süresini aşmamak koşuluyla çalışmaya devam ettirilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik!

Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin, D sınıfı sürücü belgesi için en az 2 yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az 5 yıllık sürücü belgesi olacak. Büyükşehir belediyesi olan illerde Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) diğer illerde ise İl Trafik Komisyonunun kararı ile zorunlu tutulması durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi bulunacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik!

Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma, araçlarda iç mekanı gösteren şeffaf cam dışında cam kullanılamaz şartı, 2017 ve öncesi modeller için 1 Mart 2025'ten sonraki ilk periyodik muayeneye kadar aranmayacak.

Son dakika! CHP'li Ahmet Özer'in yardımcısına da yakalama kararı!Son dakika! CHP'li Ahmet Özer'in yardımcısına da yakalama kararı!

Benzin ve motorinde fiyat ne oldu? 29 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatlarıBenzin ve motorinde fiyat ne oldu? 29 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatlarıAltın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Güncel
THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi!
THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi!
Metro İstanbul duyurdu: 15.00 itibariyle o, hatlar ulaşıma kapalı olacak!
Metro İstanbul duyurdu: 15.00 itibariyle o, hatlar ulaşıma kapalı olacak!
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın o seferler iptal edildi!
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın o seferler iptal edildi!
Son dakika: Merkez bankası faizi % 50'de sabitledi!
Son dakika: Merkez bankası faizi % 50'de sabitledi!
AYM'nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı: "Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"a kısmi iptal
AYM'nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı: "Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"a kısmi iptal
Vapur seferleri iptal oldu! İşte hava koşulları nedeniyle 21 Kasım iptal olan vapur seferleri
Vapur seferleri iptal oldu! İşte hava koşulları nedeniyle 21 Kasım iptal olan vapur seferleri
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi: İşte iptal olan o, sefer saatleri...
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi: İşte iptal olan o, sefer saatleri...