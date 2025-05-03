İstanbul'da sürpriz felaket: Sabahın ilk saatlerinde yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı!

İstanbul'da sürpriz felaket! Sarıyer Maslak'ta sabah saatlerinde bir anda yol çöktü. Yolun çökmesi nedeniyle, Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

Sarıyer Maslak'ta sabah saatlerinde yol çöktü. Çökme nedeniyle Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

Olay sabaha karşı İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde yaşandı. Yol henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Yol üzerinde büyük bir boşluk oluştu.

Olay sırasında şans eseri yoldan araç geçmiyordu. İhbar üzerine olay yerine giden belediye ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Yoldaki çökmenin ardından olay yerine itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alınan alanda doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelirken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Yol trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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