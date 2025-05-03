Altın hafta sonu kuyumcularda ne kadar: Gram altın ve çeyrek ne kadar?

Piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına odaklanırken ABD ekonomisinin 3 yıl sonra daralmasının ardından Trump, Çin ile yapılacak olası bir ticaret anlaşmasının sinyalini verdi. Trump, ABD kablolu televizyon kanalı NewsNation'a verdiği demeçte, "Bir anlaşma yapacak mıyız? Bir anlaşma yapma şansımız çok yüksek... ve bu adil olmalı" dedi. Bunun yanında Trump ABD'nin şu anda Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile "potansiyel anlaşmaları" olduğunu da sözlerine ekledi.