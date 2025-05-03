Altın hafta sonu kuyumcularda ne kadar: Gram altın ve çeyrek ne kadar?

Altın son dönemlerin en hareketli günlerini yaşıyor. Rekor üstüne rekor kıran altın geçtiğimiz hafta yaşanılan düşüşlerle yatırımcısını üzmüş olsa da haftanın son işlem gününde hafif de olsa artış yaşandı. Özellikle ABD tarım dışı istihdam verisi ile altın hareketlendi. Altın piyasaları uzmanı Candaş Atalay ise geri çekilmenin kalıcı olmayacağını ve altın fiyatlarındaki her düşüşün alım fırsatı yarattığını söyleyerek altın fiyatları için tahminini açıkladı. İşte altın fiyatlarındaki son durum...
ABD Başkanı Donald Trump'ın başta Çin olmak üzere birçok ülke için gümrük tarifeleri açıklaması ve Çin ile ABD arasında ticaret savaşı başlatması üzerine rekor üstüne rekor kıran altın bu hafta Trump'ın gümrük tarifelerinde yumuşama sinyalleri göstermesi üzerine sert çakıldı. Altın fiyatları son 2 haftanın en kötü performansını sergilerken haftanın son işlem gününü hafif bir yükselişle kapatacak gibi duruyor. İşte altında son durum...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Geçtiğimiz hafta 3.500 dolar seviyesini aşarak rekor kıran onsa altın bu hafta adeta çakıldı. Ancak ons altın haftanın son işlem gününe yüzde 0,43 artışla 3.252 dolardan başladı. Gün içinde en yüksek 3.263 dolar seviyesini gören altının onsu ABD tarım dışı istihdam verileri ile 3.252 dolara indi. Ardından toparlanarak 3.260 dolara yükselen altının ons fiyatı saat 16:00 itibarıyla altın yeniden 3.252 dolar seviyesine çekildi.
Ons altın fiyatında yaşanan hafif artış, altının gramını da etkiledi. Dün 4 bin TL altını gören gram altın, son işlem gününe yüzde 0,70'lik bir artışla 4.035 lira seviyesinde başladı. ABD tarım dışı istihdam verileri ile altının gramı 4040 TL'ye çıktı. Ancak daha sonra gram altın 4027 TL'ye indi.
Çeyrek altın 6.683 lira, yarım altın 13.371 lira, tam altın ise 26.622 liradan alıcı buluyor.
HER DÜŞÜŞ SATIN ALMA FIRSATI
Altın piyasaları uzmanı Candaş Atalay Hurriyet.com.tr'ye altın fiyatları ile ilgili yorumlarda bulundu. Atalay altın fiyatlarında bir miktar daha düşüş görülebileceğini ifade ederken ons altın tarafında 3100 dolara kadar gevşeme olabileceğini, gram altın/TL'de de 3950 seviyeleri kadar geri çekilme görülebileceğin söyledi. "Geri çekilme kalıcı olmaz" yorumunda bulunan altın uzmanı sözlerini şöyle sürdürdü:
Her düşüş yoğun alım talebi ile satın alma fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Son düşüşün sebebi ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri gerginliğinin yumuşama ve orta yolun bulunma sinyalleri. Bu durum altın için kar realizasyonu oldu.
TRUMP ETKİSİ BİTTİ Mİ?
Ticaret savaşı, küresel yavaşlama beklentisi ve Trump yönetimi ile Fed arasındaki gerilimler güvenli liman talebini artırınca altın fiyatları bu yıl yüzde 25’ten fazla yükselmişti. Artışlar, altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) gelen yatırımlar, merkez bankalarının alımları ve Çin’deki spekülatif talep tarafından da desteklenmişti. Ancak Trump'ın özellikle otomotiv sektöründeki gümrük tarifeleri için gösterdiği yumuşama sinyalleri ve Çin, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerle müzakere sinyalleri vermesi altın fiyatları düşüşe geçti.
Piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına odaklanırken ABD ekonomisinin 3 yıl sonra daralmasının ardından Trump, Çin ile yapılacak olası bir ticaret anlaşmasının sinyalini verdi. Trump, ABD kablolu televizyon kanalı NewsNation'a verdiği demeçte, "Bir anlaşma yapacak mıyız? Bir anlaşma yapma şansımız çok yüksek... ve bu adil olmalı" dedi. Bunun yanında Trump ABD'nin şu anda Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile "potansiyel anlaşmaları" olduğunu da sözlerine ekledi.
Çin devlet medyası da ABD yetkililerinin piyasaları ve küresel tedarik zincirlerini vuran kapsamlı tarifeler konusunda görüşmek üzere Çinli mevkidaşlarıyla iletişime geçtiğini doğruladı.