  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. İstanbul'da sosyal medya yoluyla kaçak silah ticareti yapanlara polis operasyonu!

İstanbul'da sosyal medya yoluyla kaçak silah ticareti yapanlara polis operasyonu!

İstanbul'da sosyal medya yoluyla kaçak silah ticareti yapanlara polis operasyonu: 55 şüpheli gözaltına alındı...

İstanbul'da sosyal medya yoluyla kaçak silah ticareti yapanlara polis operasyonu!
Yayınlanma:

İstanbul'da sosyal medya yoluyla kaçak silah ticareti yapanlara polis operasyonu: 55 şüpheli gözaltına alındı...
İstanbul'da, sosyal medya üzerinden kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 55 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

bg089.jpg

Ekipler, silah imalatı, ticareti ve sevkiyatında bulunan, sosyal medya platformları üzerinden silah ticareti paylaşımı yapan, bu paylaşımlarla kamuoyunda korku ve paniğe neden olan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Sosyal medya aracılığıyla silah kullanımını özendirdiği tespit edilen 55 şüpheli, adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Aramalarda 110 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 11 mermi, 2 av tüfeği, bir miktar uyuşturucuyla sahte plaka ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika! 2024 Kasım ayı enflasyon oranları belli oldu: Aylık yüzde 2,24, yıllık 47.09 olduSon dakika! 2024 Kasım ayı enflasyon oranları belli oldu: Aylık yüzde 2,24, yıllık 47.09 oldu

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, Saraçhane'de toplandı, ''Ödemeleri alamıyoruz''İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, Saraçhane'de toplandı, ''Ödemeleri alamıyoruz''

Ticaret Bakanlığından açıklama! Asgari ücret artışı ihtimali fiyatlandırma yapanlar yandı! Cezai uygulamalar tereddütsüz uygulanacakTicaret Bakanlığından açıklama! Asgari ücret artışı ihtimali fiyatlandırma yapanlar yandı! Cezai uygulamalar tereddütsüz uygulanacak

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, Saraçhane'de toplandı, ''Ödemeleri alamıyoruz''
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, Saraçhane'de toplandı, ''Ödemeleri alamıyoruz''
Bartın'da şüpheli ölüm: Yaşlı çift evinde ölü bulundu!
Bartın'da şüpheli ölüm: Yaşlı çift evinde ölü bulundu!
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki bu 24 il büyük tehlike altında
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki bu 24 il büyük tehlike altında
Başkan Erdoğan Deprem konutları teslim töreninde konuştu: 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz
Başkan Erdoğan Deprem konutları teslim töreninde konuştu: 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda facia: Yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı!
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda facia: Yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı!
Kars'ta feci kaza: Öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı! Çok sayıda yaralı var!
Kars'ta feci kaza: Öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı! Çok sayıda yaralı var!
''Ben şimdi kiminle boşanacağım''? Hiç evlenmemiş adama boşanma davası tebligatı gönderdiler
''Ben şimdi kiminle boşanacağım''? Hiç evlenmemiş adama boşanma davası tebligatı gönderdiler