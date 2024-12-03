Son dakika! 2024 Kasım ayı enflasyon oranları belli oldu: Aylık yüzde 2,24, yıllık 47.09 oldu

Son dakika! Kasım ayı enflasyon oranları belli oldu!

Son dakika! Kasım ayı enflasyon oranları yüzde 2,24 olurken, TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 47, 09 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yılın 11. enflasyon verilerini oluşturan olan kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 60,45 oldu.

Tüketici fiyatları, ekimde yüzde 2,88 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon yüzde 48,58'e gerilemişti.

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