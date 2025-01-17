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Son dakika! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: İşte o isim!

Son dakika! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Görüşmelerin başlandığı açıklandı: İşte o isim...

Son dakika! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: İşte o isim!
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Son dakika! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Görüşmelerin başlandığı açıklandı: İşte o isim...

Son dakika! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: İşte o isim!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer!

Son dakika haberi: Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Son dakika! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: İşte o isim!

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Son dakika! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: İşte o isim!

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