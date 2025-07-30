Altın piyasası ayar tutturamıyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Fed kararı öncesinde düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 30 Temmuz Çarşamba yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde yeni güne düşüşle başladı. Günün ilk ışıklarında gram altın fiyatları 4 bin 338 lira ve çeyrek altın ise 7 bin 144 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 30 Temmuz alış - satış tablosu...Altın fiyatları 30 Temmuz Çarşamba yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki haftaya aşağı yönlü seyrin ardından altın yeni güne yukarı yönlü seyirde başladı. Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 4 bin 338 lira çeyrek altın ise 7 bin 144 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...