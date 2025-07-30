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Altın piyasası ayar tutturamıyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

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Altın piyasası ayar tutturamıyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın piyasası ayar tutturamıyor, altın yeni güne düşüşle başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Temmuz 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...
Altın piyasası ayar tutturamıyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 1 111

Altın piyasası ayar tutturamıyor, altın yeni güne düşüşle başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Temmuz 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Altın piyasası ayar tutturamıyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 2 211

Fed kararı öncesinde düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 30 Temmuz Çarşamba yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde yeni güne düşüşle başladı. Günün ilk ışıklarında gram altın fiyatları 4 bin 338 lira ve çeyrek altın ise 7 bin 144 lira fiyatlarında seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü iş gününde yani bugün altın fiyatları 30 Temmuz alış - satış tablosu...Altın fiyatları 30 Temmuz Çarşamba yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki haftaya aşağı yönlü seyrin ardından altın yeni güne yukarı yönlü seyirde başladı. Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 4 bin 338 lira çeyrek altın ise 7 bin 144 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

Altın piyasası ayar tutturamıyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 311

FED KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!
Altın fiyatları, yatırımcıların ABD para politikasının yönü hakkında daha fazla sinyal için Fed'in faiz kararını bekledikleri ortamda yatay seyir izliyorlar. Fed'in faiz oranlarını sabit tutması beklense de, piyasalar hala Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor. Fed'den gelecek daha güvercin bir ton, geleneksel olarak düşük faiz ortamından fayda sağlayan altını daha da destekleyebilir. Powell'ın basın toplantısı yön üzerinde belirleyici olacak.

Altın piyasası ayar tutturamıyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 4 411

ONS ALTIN
3.329,92
3.330,24

Altın piyasası ayar tutturamıyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 511

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
4.337,86
4.338,24

Altın piyasası ayar tutturamıyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 611

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
7.087,00
7.144,00

Altın piyasası ayar tutturamıyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 7 711

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
14.174,00
14.288,00

Altın piyasası ayar tutturamıyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 811

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
27.810,71
28.359,42

Altın piyasası ayar tutturamıyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 911

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
28.261,00
28.444,00

Altın piyasası ayar tutturamıyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 1011

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

Altın piyasası ayar tutturamıyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 11 1111

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

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