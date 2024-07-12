İstanbul'da Kan donduran cinayet haberi: Boğarak öldürdüğü genç kızı 6 parçaya bölüp inşaat boşluğuna attı!

Beylikdüzü'nde 20 gündür kayıp olduğu öğrenilen 23 yaşındaki genç kızın, boğularak öldürüldükten sonra 6 parçaya bölünmüş cesedi bir inşaat boşluğunda bulundu.

Beylikdüzü'nde bir şahıs, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı. Poşetle bir inşaata atılan ceset, polis ekiplerince bulundu. Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 20 gündür kayıp olduğu öğrenilen 23 yaşındaki E.R.A.'nın ailesi polise ihbarda bulundu.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, evlere temizliğe giden E.R.A.'nın en son internet uygulaması üzerinden çağrıldığı bir konuma gittiğini belirledi.

POLİS BİR ŞÜPHELİYİ TAKİBE ALDI

Bölgede çalışmaları genişleten polis, şüpheli olarak gördüğü F.D. isimli bir kişiyi takibe aldı.

Bu sırada polise Beylikdüzü'nde bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Sahil Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki adrese giden polis, inşaatın kuyusuna parçalara ayrılarak atılan kadın cesedi ile karşılaştı.

BOĞARAK ÖLDÜRÜP, 6 PARÇAYA AYIRMIŞ

6 parçaya ayrılan ceset, incelemelerin ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ekipler, E.R.A.'nın temizlik için evine gittiği F.D.'yi (43) gözaltına aldı. Kadının temizlik için gittiği evde şüpheli tarafından boğularak öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı tespit edildi. Zanlının ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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"Kasten adam öldürme" suçundan denetimli serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli F.D.'nin genç kızı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaatta attığı belirlendi.

F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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