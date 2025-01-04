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İstanbul'da esrarengiz olay: O iki okul, apar topar boşaltıldı!

İstanbul'da esrarengiz olay: Büyükçekmece'de hissedilen koku dolayısıyla iki okul tedbir amacıyla boşaltılırken devlet hastanesinde de inceleme yapıldı.

İstanbul'da esrarengiz olay: O iki okul, apar topar boşaltıldı!
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İstanbul'da esrarengiz olay: Büyükçekmece'de hissedilen koku dolayısıyla iki okul tedbir amacıyla boşaltılırken devlet hastanesinde de inceleme yapıldı.

Büyükçekmece'de kaynağı belli olmayan koku nedeniyle iki okul boşaltıldı
Büyükçekmece'de hissedilen koku dolayısıyla iki okul tedbir amacıyla boşaltılırken devlet hastanesinde de inceleme yapıldı.

İstanbul'da esrarengiz olay: O iki okul, apar topar boşaltıldı!

OKULLAR TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Ortaokulu ile Emlak Konut Mimar Sinan Lisesinde doğal gaz kokusuna benzer bir koku yayıldı.

Okul müdürleri durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer inceleme yaparken her iki okul tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bu arada, aynı ihbar Mimar Sinan Devlet Hastanesinden de gelince buraya İGDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ölçümlerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilemedi.

İstanbul'da esrarengiz olay: O iki okul, apar topar boşaltıldı!

Hastanede tedavi gören dedesini ziyarete gelen Bedirhan Boti Söylemez, çevrede doğal gaz kokusuna benzeyen bir koku bulunduğunu belirterek sokaklardan güçlükle geçildiğini söyledi.

Ekiplerin kokunun kaynağına ilişkin araştırmaları devam ediyor.

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Kaynak:AA

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