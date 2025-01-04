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Adeta cehennem: Deyrizor'da işkence zindanları böyle görüntülendi!

Adeta cehennem:Esed rejiminin devrilmesiyle eski yönetimin işkence merkezleri de tek tek ortaya çıkıyor. Deyrizor'da işkence zindanları görüntülendi.

Adeta cehennem: Deyrizor'da işkence zindanları böyle görüntülendi!
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Adeta cehennem:Esed rejiminin devrilmesiyle eski yönetimin işkence merkezleri de tek tek ortaya çıkıyor. Deyrizor'da işkence zindanları görüntülendi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle aralarında kadınların da olduğu binlerce kişinin işkence gördüğü Deyrizor Merkezi Hapishanesi görüntülendi.

YIKIM, KARANLIK VE ÖLÜM

Dışarıdan bakıldığında terk edilmiş, sessiz bir yapı gibi görünen Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nin duvarlarının ardında bundan yaklaşık 1 ay önceye kadar binlerce kişi işkence görüyordu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, burada karanlık bir dünyaya yıllarca mahkum edildi. Bir zamanlar rejimin İçişleri Bakanlığı'na bağlı en büyük merkezlerinden biri olan Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nin dış duvarında "Yıkım, karanlık ve ölüm" ile başlayan bir yazı, bu merkezin ruhunu ele veriyor.

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Hapishanelerin koridorları çöplük içinde.

HÜCRELER ÇÖPLÜĞE DÖNMÜŞ

Her köşesinde Baas rejiminin simgelerine rastlanan hapishanenin adeta bir çöplüğe dönüştüğü görüldü. Avlusunda çürümüş polis araçlarının bulunduğu hapishanede yanmış ranzalar, is kaplı duvarlar, çöplüğe dönüşmüş hücre ve koğuşlar dikkati çekiyor. Akıbetleri bilinmeyen çok sayıda kişinin, hücre ve koğuşların duvarlarına isimlerini kazıdığı da görüntülere yansıdı. Binlerce kişinin ölümüne neden olan Baas rejiminin 8 Aralık'ta çökmesinin ardından, Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde tutulanlar serbest kaldı.

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Demir parmaklıkların ardındaki duvarlarda akıbeti bilinmeye insanların isimleri yazılı.

REJİM HESAP VERMELİ

Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde 88 gün tutulan Basil Kuveyhi, rejimin çökmesiyle özgürlüğüne kavuştu. Kuveyhi, çok kötü muameleye maruz kaldıklarını belirterek, "Ayağından sakat insanları dahi koridorlarda sürüklediler. Bizi 5 saat boyunca secde eder şekilde tuttular. İnsanlara ateş açarak yaraladılar. Rejimin tüm unsurları, insanlara kötü muamele yapan herkesten hesap sorulmalı" dedi.

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Kaynak:AA

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