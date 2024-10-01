İstanbul Sancaktepe'de yangın alarmı: İş merkezi alevlerin arasında kaldı Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu iş merkezi alevlerin arasında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.