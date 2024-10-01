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İstanbul Sancaktepe'de yangın alarmı: İş merkezi alevlerin arasında kaldı

Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu iş merkezi alevlerin arasında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İstanbul Sancaktepe'de yangın alarmı: İş merkezi alevlerin arasında kaldı
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İstanbul Sancaktepe'de Merve Mahallesi Uzungöl Caddesi'nde depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu iş merkezi alevlerin arasında kaldı.

İstanbul Sancaktepe'de yangın alarmı: İş merkezi alevlerin arasında kaldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İstanbul Sancaktepe'de yangın alarmı: İş merkezi alevlerin arasında kaldı

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Kaynak:AA

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