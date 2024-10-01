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Üniversite öğrencileri omurilik felçlilerinin hayatını kolaylaştıracak önemli bir icat geliştirdi

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencileri, oluşturduğu Tekno-Trakya ekibi ile hiçbir temasa ihtiyaç duymadan sadece göz hareketleriyle çalışan tekerli sandalye yaptı.

Üniversite öğrencileri omurilik felçlilerinin hayatını kolaylaştıracak önemli bir icat geliştirdi
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Edirne'de üniversite öğrencileri göz hareketleriyle çalışan tekerlekli sandalye geliştirdi.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencileri, özellikle omurilik felçlilerinin hayatını kolaylaştıracak önemli bir icat geliştirdi. Geliştirdikleri teknik çalışmalar ile sadece göz hareketleriyle çalışabilen tekerlekli sandalye icad etti.

Üniversite öğrencileri omurilik felçlilerinin hayatını kolaylaştıracak önemli bir icat geliştirdi

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencileri, oluşturduğu Tekno-Trakya ekibi ile hiçbir temasa ihtiyaç duymadan sadece göz hareketleriyle çalışan tekerli sandalye yaptı.

Üniversite öğrencileri omurilik felçlilerinin hayatını kolaylaştıracak önemli bir icat geliştirdi

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Kaynak:AA

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