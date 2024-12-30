İstanbul Emniyet Müdürlüğü: İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görev yapacak, "İstanbul’un huzuru, Türkiye’nin huzuru"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa’da 392 ekip ve 784 personelin katılımıyla kapsamlı bir asayiş denetimi gerçekleştirdi. Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Yeni yılda 55 bin güvenlik personeli sahada olacak. Halkımızın huzur ve güvenliği için 7/24 görev başındayız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadele ve vatandaşların güvenliğini sağlama amacıyla Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde geniş çaplı bir genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Saat 20.00’de başlatılan uygulama, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri koordinesinde, dedektör köpeklerin de katılımıyla yapıldı.

"İstanbul’un huzuru, Türkiye’nin huzuru"

Uygulamaya, ilgili şube müdürlükleri ve ilçe emniyet birimlerinden 392 ekip ve 784 personel katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Eyüpsultan Meydanı’ndaki denetim noktasına gelerek operasyonu bizzat denetledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldız, "İstanbul’un huzuru, Türkiye’nin huzuru" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, “Her ilçenin kendine özgü koşullarına ve suç oranlarına göre uygulamalarımızı planlıyoruz. Bugün de Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa’da yeni yıl öncesi huzur ve güven uygulamalarımızı başlattık,” dedi.

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Yeni yılda 55 bin polis sahada olacak

Yeni yıl öncesi ve sırasında halkın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Yıldız, 6 büyük ilçede güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığını, diğer 39 ilçede ise kesintisiz denetimlerin devam edeceğini söyledi. “Yeni yılda 55 bin polis ve güvenlik görevlisi sahada olacak. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için 7/24 görev başındayız,” diye konuştu.

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