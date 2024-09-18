İsrail'in Lübnan'a çağrı cihazlarıyla saldırı sonrası ABD'den ilk açıklama geldi!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin bu olayla bir ilgisinin olmadığını ve önceden bilgi sahibi olmadığını belirtti. Olayın hala yeni olduğu ve ABD'nin bilgi toplama sürecinde olduğu ifade edildi. Hizbullah, patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken, Miller bu konuda değerlendirme yapmadı.

"ABD'NİN BU OLAYLA İLGİSİ YOK"

Miller, "ABD'nin bu işle bir ilgisinin olmadığını söyleyebilirim. ABD, bu olayla ilgili önceden bilgi sahibi de değildi. Şu anda olayla ilgili bilgi topluyoruz." ifadesini kullandı.

"ŞU ANDA OLAYLA İLGİLİ BİLGİ TOPLUYORUZ"

Söz konusu olayın sorumlusu olarak İsrail'in gösterilmesiyle ilgili sorulara da yanıt veren Miller, olayın halen yeni olduğunu ve nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bilgi topladıklarını vurgulayarak, "Şu anda bunun ötesinde herhangi bir değerlendirmemiz yok." dedi.

ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

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İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.