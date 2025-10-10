Ateşkes sonrası Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı: Bedeli çok ağır olur!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ateşkes sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert sözlerle uyardı: Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Gazze artık kana, katliama doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından binlerce Filistinlinin dönüş memleketine yolculuğuna başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ateşkesi bozması halinde 'bedelinin çok ağır olacağı' konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"2 yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. İnsanlar sevinçle sokaklara döküldü. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizleri de bahtiyar etmiştir. Hele hele Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapandığını görmek bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. İlk günden itibaren bu sürece en çok katkıyı veren ülkelerden biriyiz. ABD'deki görüşmelerimiz Gazze'deki kanı durdurmak içindi. Hamas ile kapsamlı görüşmeler yaptık. Katar ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki kardeş ülkelerle görüştük. Barış için bize ne düşüyorsa hamd olsun fazlasıyla yaptık. Tek bir masumun daha ölmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bizim barıştan ve istikrardan başka bir arzumuz yok. Havalar soğumadan Gazze halkına ne kadar yardım ulaştırabilirsek o kadar iyi olacak. Netanyahu hükümeti attıkları imzaları reddettiler, şimdi aynı hataya düşmemeleri için takipte olacağız. Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Gazze artık kana, katliama doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır. 7 Ekim olayından sonra uzun süre Hamas'a terör örgütü dediler, Filistin direnişine çok çirkin ifadeler. Yurtdışına firar etmiş yabancı istihbarat örgütlerinin piyonu olmuş kişilerle şahsımızı hedef aldılar. Biz bunların yalan olduğunu belgeleriyle ortaya koyduk. "

