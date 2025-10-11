Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar yükselirken bazı bölgelerde azalacak, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Karadeniz yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege'nin güneyi 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.