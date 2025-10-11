Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar yükselirken bazı bölgelerde azalacak, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile Konya, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı