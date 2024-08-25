İsrail, Lübnan'a önleyici saldırı başlattı! Hizbullah, Şükür suikasti sonrası karşılık verdi

İsrail, Hizbullah'ın geniş çaplı bir bombardıman yapmayı planlamasına karşı önleyici bir saldırı başlattı. Hizbullah, örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün Beyrut'ta öldürülmesine tepki olarak İsrail'i 320 katyuşa füzesiyle vurduğunu duyurdu.

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İsrail, Lübnan'a önleyici saldırı başlattı! Hizbullah, Şükür suikasti sonrası karşılık verdi

İsrail, Lübnan'a önleyici bir saldırı başlattığını açıkladı ve Hizbullah'ın geniş bir bombardıman hazırlığında olduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları şu anda İsrail Devleti vatandaşlarına yönelik yakın bir tehdit oluşturan Hizbullah terör örgütüne ait hedefleri vuruyor" denildi.

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Açıklama, "Saldırıların ardından ve IDF İç Cephe Komutanlığı'nın durum değerlendirmesine uygun olarak, İsrail'in belirli bölgelerindeki halk için hayat kurtarıcı kılavuzlar yayınlanacaktır" dedi.

Lübnan'ın güneyindeki vatandaşlar, ordu tarafından "hemen" bölgeden ayrılmaları istendi.

IDF, Hizbullah'ın İsrail'e roketler ve füzeler atmaya hazırlandığını ve ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

Hizbullah da İsrail'in saldırısına karşı roketler fırlatmaya başladı. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe, roketleri engelledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesini Türkiye saatiyle 07.00'da toplayacak.

İsrail basını, Tel Aviv'e tüm uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulduğunu duyurdu. Daha sonra yapılan açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nda operasyonların Türkiye saatiyle 07:00 itibarıyla normale döneceği belirtildi.

320 füzeyle on bir askeri nokta vuruldu.Hizbullah, saldırılar hakkında ilk açıklamayı yaptı. Açıklamada, örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün geçen ay Beyrut'ta öldürülmesine karşılık İsrail'e çok sayıda insansız hava aracıyla saldırı başlatıldığını belirttiler.

Hizbullah, Şükür'ün öldürülmesine karşılık bir yanıtın uzun süreceğini belirtti ve "İsrail'in geçtiğimiz ay Fuad Şükür suikastine karşılık yapılan saldırıların ilk aşaması tamamlandı" dedi. İsrail, 320'den fazla Katyuşa roketiyle on bir askeri noktayı vurdu."

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