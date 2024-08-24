Kırmızı et fiyatları dudak uçuklatıyor! Bölge bölge güncel et fiyatları

Kurban Bayramı nedeniyle yapılan indirimler, bu kez kırmızı et fiyatlarına bariz bir zam yaptı. Kuzu ve dana eti etiketlerinin fiyatları değişti.

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Kırmızı et fiyatları dudak uçuklatıyor! Bölge bölge güncel et fiyatları

Ulusal Kırmızı Et Konseyi, kırmızı et fiyatlarının güncel rakamlarını açıkladı. Dananın ve kuzu etinin fiyatları önceki haftaya göre yükseldi. Geçtiğimiz hafta Ege Bölgesinde 335,00 TL'den satılan dana eti, bu hafta 342,50 TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, Akdeniz Bölgesinde 322.00 TL'den satılan dana eti 334,00 TL'ye yükseldi.

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Ek olarak, geçen hafta Marmara Bölgesinde 386.00 TL'den satılan kuzu eti fiyatları 401.00 TL'ye geriledi. Kuzu eti İç Anadolu bölgesinde 350,30 TL'den satılırken, fiyat 363,90 TL'ye yükseldi.

Ege Bölgesi

Dana eti: 342,50 TL

Kuzu eti: 400,00 TL

Akdeniz Bölgesi

Dana eti: 334,00 TL

Kuzu eti: 363,75 TL

Marmara Bölgesi

Dana eti: 347,00 TL

Kuzu eti: 401,00 TL

İç Anadolu Bölgesi

Dana eti: 340,00 TL

Kuzu eti: 363,90 TL

Doğu Anadolu Bölgesi

Dana eti: 337,50 TL

Kuzu eti: 350,00 TL

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Dana eti: 336,70 TL

Kuzu eti: 373,40 TL

Karadeniz Bölgesi

Dana eti: 350,00 TL

Kuzu eti: 389,20 TL

Ortalama

Dana eti: 341,10 TL

Kuzu eti: 377,32 TL

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