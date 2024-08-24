Kırmızı et fiyatları dudak uçuklatıyor! Bölge bölge güncel et fiyatları

Ulusal Kırmızı Et Konseyi, kırmızı et fiyatlarının güncel rakamlarını açıkladı. Dananın ve kuzu etinin fiyatları önceki haftaya göre yükseldi. Geçtiğimiz hafta Ege Bölgesinde 335,00 TL'den satılan dana eti, bu hafta 342,50 TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, Akdeniz Bölgesinde 322.00 TL'den satılan dana eti 334,00 TL'ye yükseldi.
Emekli ve asgari ücretli zam bekliyor! 2025 zammı için Şimşek'ten rakam geldi
Bitcoin yatırımcısının yüzü gülüyor! Bitcoin 62 bin doları aştı
Ek olarak, geçen hafta Marmara Bölgesinde 386.00 TL'den satılan kuzu eti fiyatları 401.00 TL'ye geriledi. Kuzu eti İç Anadolu bölgesinde 350,30 TL'den satılırken, fiyat 363,90 TL'ye yükseldi.
Ege Bölgesi
Dana eti: 342,50 TL
Kuzu eti: 400,00 TL
Akdeniz Bölgesi
Dana eti: 334,00 TL
Kuzu eti: 363,75 TL
Marmara Bölgesi
Dana eti: 347,00 TL
Kuzu eti: 401,00 TL
İç Anadolu Bölgesi
Dana eti: 340,00 TL
Kuzu eti: 363,90 TL
Doğu Anadolu Bölgesi
Dana eti: 337,50 TL
Kuzu eti: 350,00 TL
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Dana eti: 336,70 TL
Kuzu eti: 373,40 TL
Karadeniz Bölgesi
Dana eti: 350,00 TL
Kuzu eti: 389,20 TL
Ortalama
Dana eti: 341,10 TL
Kuzu eti: 377,32 TL